Ecco la copertina che Newtype ha dedicato a Sword Art Online: Alicization

Anche questa settimana le riviste nipponiche hanno dedicato alcune pagine alla più recente serie d’animazione di Sword Art Online, permettendoci di ammirarne molto da vicino i protagonisti principali e persino i personaggi che la nuova trasposizione animata ha dovuto mettere provvisoriamente in panchina.

Il mensile Newtype edito da Kadokawa Shoten, ad esempio, ha dedicato persino la copertina del numero di gennaio 2019 a Sword Art Online: Alicization, pubblicandovi un’illustrazione degli spadaccini Kirito e Eugeo. All’interno della rivista è invece presente una splash che annuncia il ritorno della bella Alice: l’amica d’infanzia che i due ragazzi vorrebbero salvare disperatamente.



Infine, sulle pagine di una rivista non meglio specificata, ma sempre edita da Kadokawa, è stata poi pubblicata un’illustrazione dedicata alle grandi assenti di Sword Art Online: Alicization. Stiamo naturalmente parlando di Asuna Yuuki e Suguha Kirigaya, rispettivamente fidanzata e sorella del protagonista Kazuto “Kirito” Kirigaya, nonché eroine principali del primo e secondo arco narrativo di SAO.



Visionabile in calce all’articolo, la suddetta immagine immortala le due graziose fanciulle con indosso dei classici kimono giapponesi, e i loro volti felici sembrano ben lontani dai recenti misfatti avvenuti in Sword Art Online: Alicization. Quale delle due eroine è la vostra preferita? E soprattutto, vorreste che entrassero anche loro all'interno del nuovo mondo virtuale noto come Underworld?

Approdato durante lo scorso ottobre sul circuito televisivo nipponico, l'anime di Sword Art Online: Alicization è disponibile con sottotitoli in italiano sulla piattaforma di streaming gratuito e legale VVVVID, che ogni sabato sera ce ne propone una nuova puntata. Di seguito ne trovate la sinossi ufficiale, come sempre ricca di dettagli sulla trama dell'opera.

“‘Dove sono…?’



Senza nemmeno rendersene conto, Kirito si è tuffato in un mondo virtuale epico e fantastico. Con solo un torbido ricordo di quello che gli è successo prima ancora di entrare, inizia a girovagare alla ricerca di indizi. Si imbatte così in un enorme albero nero come la pece - il Gigas Cedar - dove incontra un ragazzo.



‘Mi chiamo Eugeo. Piacere di conoscerti, Kirito.’



Sebbene questi sia un residente del mondo virtuale - dunque un NPC - il ragazzo mostra la stessa gamma di emozioni che caratterizza qualsiasi essere umano. Mentre Kirito si lega a Eugeo, continua a cercare un modo per uscire da questo mondo. Nel frattempo, nel profondo rammenta un certo episodio. Ricorda le corse attraverso le montagne che era solito fare assieme a Eugeo da bambino.. Un ricordo che non dovrebbe affatto avere... E in questo ricordo, vede qualcuno diverso da Eugeo: una giovane ragazza bionda. Il suo nome è Alice. Ed è un nome che non dovrà mai essere dimenticato...”