Ecco la cover di Amazing Spider-Man #705 che omaggia il gioco PS4 Marvel's Spider-Man

L'attesissimo videogioco in esclusiva PS4 Marvel's Spider-Man, sviluppato dalla software house Insomniac Games, è in dirittura d'arrivo. Il gioco uscirà il prossimo 7 Settembre, e per l'occasione, Panini Comics ha regalato la cover di Amazing Spider-Man #705 proprio alla versione del tessiragnatele che vedremo nel titolo PS4.

La cover, che potete vedere nell'immagine in calce alla notizia, sarà la prima al mondo a ritrarre l'Uomo Ragno con il costume del videogioco Insomniac Games. Come riportato nel post Facebook della Panini Comics, questa copertina è davvero speciale, perché nata dalla collaborazione tra la nota casa editrice, Sony e Marvel Games.

Il disegnatore scelto per l'occasione è Marco Checchetto, noto disegnatore Italiano che ha da poco lavorato al progetto Old Man Hawkeye, nonché artista facente parte della schiera di giovani talenti della scuderia Marvel che prende il nome di Young Guns.

L'enorme talento di Checchetto renderà pienamente giustizia al concept creato appositamente per Marvel's Spider-Man. Il videogioco Insomniac promette di regalare ai fan dell'Arrampicamuri una trama originale, articolata e fedele ai comics, accompagnata da un sistema esplorativo che permetterà al giocatore di immedesimarsi a fondo nei panni di Spider-Man e da un combat system che ricorda molto da vicino quello visto nella serie di Rocksteady Batman Arkham.

Non ci resta che attendere l'uscita del videogioco e di leggere questo Amazing Spider-Man #705.