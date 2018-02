Ecco la cover Blu-ray per il sesto film di Digimon Adventure tri. dal titolo Our Future

I fan hanno amato molto il progetto che ha celebrato il quindicesimo anniversario di Digimon , ma la nuova serie di film si sta dirigendo verso la sua conclusione. Il sesto e ultimo film,, sarà presto disponibile nei cinema e ora è stata rivelata la cover per l'uscita Blu-ray giapponese.

La copertina Blu-ray e DVD, che potete trovare in calce alla notizia, è disegnata da Atusya Uki, e anticipa un finale pacifico per i Digi-Destined. Che sarà sicuramente bello considerando tutte le difficoltà che hanno dovuto affrontare durante tutta la serie. La sinossi di Digimon Adventure tri.: Il Nostro Futuro recita quanto segue:

"Il crollo del mondo è iniziato: il furioso Meicoomon, che ha assorbito l'oscura Tailmon evoluta, è cambiato sotto forma di Ordinemon. Esattamente come calcolato da Yggdrasil, sembra che il mondo reale stia per essere inghiottito dal mondo digitale. Nel mezzo del destino imminente, i Bambini Scelti rivolgono i loro sforzi per la salvezza del mondo. Con l'assenza di Taichi, ora non c'è più nessuno se non che Yamato come suo sostituto 'Per salvare il mondo, bisogna fare ciò che bisogna fare!' Gabumon incoraggia Yamato, Agumon continua a credere che Taichi tornerà sicuramente.

Dall'altro lato, Homeostasis, a fronte del patto con Ordinemon che è già andato fuori portata, fa la sua mossa per eseguire il piano definitivo per inghiottire il mondo reale. Per trattenere qualsiasi distruzione possa arrivare, i bambini e i loro digimon partner continuano la loro lotta frenetica. 'La luce di tutti, dentro Meicoomon...', la voce di Tailmon arriva a Hikari che annega disperato.

E così per i bambini è arrivato il momento di prendere la decisione finale. Sono i bambini scelti, ma per quanto riguarda il loro futuro scelto? Ora, ancora una volta, l'avventura si evolve."