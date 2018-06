Ecco la cover del capitolo speciale di Bleach in uscita a luglio su Saikyou Jump

Bleach è stato per un lungo periodo di tempo tra i Big 3 della rivista Weekly Shonen Jump in compagnia di ONE PIECE e Naruto. Verso le fasi finali, tuttavia, l'opera ha avuto un drastico calo di consensi, giungendo a una rapida conclusione. Ora, un capitolo speciale è in arrivo, e ai fan è stata mostrata la cover che accompagnerà la nuova uscita.

Il mese prossimo, il primo live-action su Bleach arriverà nei cinema giapponesi, e Kubo pubblicherà un nuovo capitolo manga per festeggiare l'uscita del film. in occasione della cosa, Masashi Kudo, famoso character design di anime, ha postato su Twitter un primo sguardo alla cover che farà da apertura al capitolo speciale.

Il disegno, che potete trovare in calce alla notizia, mostra Ichigo con indosso la divisa da Shinigami mentre impugna la sua Zanpakuto. La cover riporta la scritta "Special Comic" alle spalle del protagonista e una foto della controparte live di Ichigo nell'angolo in basso a sinistra.

Ovviamente, Kudo non ha potuto dire troppo sulla storia, ma l'artista ha raccontato ai fan alcune cose riguardo lo one-shot: "Il capitolo riporta una storia molto nostalgica, ed è pensato per aiutare i fan a prepararsi per il film. Sembra un capolavoro selettivo che posso recensire prima di guardare il film live-action".

Il capitolo speciale di Bleach uscirà a luglio su Saikyou Jump.