Ecco la cover del ventesimo volume di My Hero Academia

My Hero Academia si appresta a tagliare un altro piccolo, grande traguardo. Infatti, il manga è finalmente arrivato al ventesimo volume in Giappone, e mentre i lettori attendono con ansia l'uscita di questo nuovo albo, Weekly Shonen Jump ha rivelato la cover che accompagnerà il tankobon numero 20.

Come potete vedere nel tweet in calce alla notizia, il nuovo volume di My hero Academia uscirà ufficialmente il prossimo 4 Settembre in Giappone, e la cover riporta i due villain dell'arco narrativo che si è da poco concluso nel Sol Levante: Gentle Criminal e La Brava.

Il volume, di cui potete trovare la bellissima copertina sempre in calce alla notizia, conterrà i capitoli che vanno dal 178 fino al 186, e sarà un altro piccolo, grande traguardo per il manga di Kohei Horikoshi. Il volume 19 uscito in Giappone lo scorso 4 Luglio aveva segnato 4 anni di pubblicazione ininterrotta sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, periodo durante il quale My Hero Academia non ha fatto che aggiungere consensi.

My Hero Academia ha ricevuto una serie anime, la cui terza stagione è attualmente in onda, e un film animato originale da poco uscito in Giappone dal titolo My Hero Academia: Two Heroes, nonché una florida vita multimediale che spazia dai videogiochi ai giocattoli.