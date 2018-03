Ecco la cover dell'ultimo volume di Prison School accompagnata da un consiglio speciale!

Come molti fan sapranno, Prison School , serie seinen pubblicata sudi, sta per giungere a conclusione. L'ultimo volume dell'opera, il 28, uscirà il prossimo 4 Aprile, e ora possiamo ammirarne la copertina, che riporta un consiglio molto speciale sulla fascetta promozionale.

La serie Prison School (Kangoku Gakuen), scritta e disegnata dal maestro Akira Hiramoto, si appresta a salutare i suoi lettori. Il volume conclusivo dell'opera, come detto in apertura, uscirà il prossimo 4 Aprile, e in calce alla notizia potete trovare l'ultima cover.

Nota interessante è che, nella fascetta promozionale del volume, la storica mangaka Rumiko Takahashi, autrice di Ranma 1/2, Inuyasha, Lamù e Rinne, consiglia caldamente la lettura dell'opera. Oltre al suggestivo consiglio, la fascetta riporta anche il numero di copie vendute dalla serie manga e il prossimo lavoro del sensei Hiramoto.

Stando a quanto riportato, le copie vendute da Prison School si aggirano intorno ai 13 milioni (fisiche e digitali), numeri non da poco per un seinen così atipico. Concluso quindi il clamoroso successo di questa serie, Hiramoto tornerà a lavorare sulla sua precedente opera lasciata in sospeso Me and the Devil Blues, sempre sulle pagine di Young Magazine.

Dopo 7 anni di serializzazione, Prison School giunge infine al termine.