Ecco la cover della light novel dedicata a Dragon Ball Super: Broly

Nelle scorse ore è arrivata online la copertina della light novel che sarà dedicata all'adattamento del lungometraggio animato di prossima uscita Dragon Ball Super: Broly. Ricordiamo che il romanzo in questione vedrà la luce lo stesso giorno del film, e cioè il prossimo 14 dicembre.

Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato della premiere mondiale della pellicola Dragon Ball Super: Broly, avvenuta a Tokyo, che ha portato a succose novità per quanto riguarda le vicende che vedremo rappresentate sul grande schermo a partire dal prossimo 14 dicembre (tutte le novità a riguardo potete trovare sulle pagine di Everyeye nella sezione dedicata). Ma lo stesso giorno uscirà sui mercati anche l'adattamento sotto forma di light novel, che ora ha anche una cover ufficiale.

Ricordiamo che si tratta di un romanzo le cui illustrazioni sono opera del padre dell'intero universo di Dragon Ball, Akira Toriyama (che ha anche curato la sceneggiatura del lungometraggio), mentre il testo vero e proprio è stato scritto dal sensei Masatoshi Kusukabe, già autore di simili adattamenti anche per il franchise di Naruto (Naruto. La primavera nel paese della neve, Naruto. Battaglia al villaggio della cascata!).

La copertina si ispira molto alla locandina del film, con in primo piano sia Goku che Vegeta nella loro versione più potente, quella di Super Saiyan God Super Saiyan, che presenta il tipico color blu elettrico per i capelli e per l'aura. Sullo sfondo si staglia la figura imponente e minacciosa del villain, Broly, mentre una navicella infuocata dalla velocità squarcia il cosmo che li circonda, quasi a prefigurare la battaglia che arriverà.

L'opera sarà distribuita da Jump J Books, una divisione di Shueisha dedita alla produzione di adattamenti light novel come questo. Vale la pena far notare che tutto quello che vedremo sullo schermo e che leggeremo trasposto di conseguenza nella light novel farà ufficialmente parte del canone di Dragon Ball, compreso Broly, fino ad ora apparso solo in pellicole non canoniche dedicate a Dragon Ball Z.