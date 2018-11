Ecco la cover in HD dell'ottavo volume del manga di Dragon Ball Super

Vediamo, finalmente in alta definizione, la cover dell'ultimo volume del manga di Dragon Ball Super, che vedrà l'inizio del nuovo arco narrativo della serie, il primo totalmente inedito rispetto alla trasposizione animata.

Da tempo è ormai ufficiale che l'ottavo volume di Dragon Ball Super vedrà l'inizio del nuovo arco narrativo, il primo non coperto anche dall'adattamento animato. Avevamo già pubblicato una prima immagine della cover di questo ultimo volume, ma ora ne abbiamo una in alta definizione, in cui i disegni di Toyotaro posso essere apprezzati al meglio. L'immagine ritrae ancora Goku e Crilin su una specie di veicolo volante, mentre sorvolano quello che sembra un parco divertimenti, totalmente spensierati.

Ricordiamo che gli eventi del manga riprenderanno dalla parte immediatamente successiva a quella narrata nel corso del lungometraggio di prossima uscita Dragon Ball Super: Broly, i cui avvenimenti non saranno trasposti di Toyotaro, ma bensì da un manga creato specificatamente per questo motivo. Il nuovo arco narrativo si intitolerà "Il prigioniero della Pattuglia Galattica", e sono apparse numerose indiscrezioni sul nuovo nemico , il cui aspetto potete visionare all'interno delle notizie riportate nella pagina dedicata su Everyeye. Seguiteci per ulteriori novità per quanto riguarda la nuova avventura di Goku e compagni.

Siete eccitati per quanto riguarda questo nuovo arco narrativo dedicato alla forza intergalattica denominata Pattuglia Galattica? Vi piace la cover disegnata da Toyotaro per questo ottavo volume di Dragon Ball Super? Fatecelo sapere nei commenti!