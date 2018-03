Ecco la cover di Weekly Shonen Jump e le anticipazioni del capitolo 900 di ONE PIECE

ONE PIECE è pronto a celebrare una grande pietra miliare questa settimana. La serie di lunga data è uno dei franchise più famosi del Giappone e i fan di tutto il mondo sono pronti a festeggiare il prossimo grande traguardo. Dopo tutto,pubblicherà il 900° capitolo del manga, e lo farà in modo speciale.

La rivista edita da Shueisha, come anticipato nelle scorse settimane, regalerà una copertina a colori a ONE PIECE, e sembra davvero fantastica. Grazie, Eiichiro Oda! Come potete vedere in calce alla notizia, sono state pubblicate le scan del diciottesimo numero di Weekly Shonen Jump, e la cover riportata disegnata da Oda rende davvero omaggio alla ventennale serie piratesca. La copertina presenta Monkey D. Rufy, Nami e Tony Tony Chopper in piedi sulla polena della Thousand Sunny. Il trio sembra molto felice di essere di fronte all'oceano, e la copertina del Weekly Shonen Jump fa in modo di mostrare il numero di capitoli pubblicati del manga con numeri in grassetto.

Oltre a ciò, i social sono stati inondati da svariati riassunti del capitolo 900. Rufy potrebbe non averlo capito, ma Big Mom è sempre stata destinata a diventare un grosso problema per lui. L'Imperatrice Pirata potrebbe non essere spaventosa come Barbanera o chic come Shanks, ma Big Mom è potente in egual misura. E, se questi nuovi spoiler sono corretti, ONE PIECE sta per ricordare all'equipaggio di Cappello di Paglia quanto forte sia la donna amante della rosa. Il nuovo capitolo seguirà la ciurma di Ruy mentre tenta di sfuggire a Big Mom, ma sembra che la fuga segnerà la fine per la Thousand Sunny.

Su Reddit, un riassunto di Yonkou Productions ha dato una sbirciatina a quanto devastante sarà il capitolo 900. Sembra che Big Mom ripristinerà il suo potere dopo aver mangiato la torta che Sanji ha preparato. Anche con i Pirati del Sole e il Germa 66 arrivati in appoggio ai Mugiwara, la banda si troverà nei guai quando un'enorme nave dalla parte di Big Mom esploderà colpi di cannone verso la Thousand Sunny. "Un cannone apre il fuoco sulla Sunny, distruggendola - l'unica cosa che rimane è la bandiera di Cappello di Paglia a brandelli che galleggia sul mare", spiega il riassunto. Certo, i fan stanno avendo difficoltà a credere che la Thousand Sunny finirà proprio così. La nave potrebbe essere solo una nave, ma ONE PIECE ha sempre prestato attenzione alle imbarcazioni. Quando la Going Merry fu messa a riposo, il momento emotivo fu lacerante, per cui un'improvvisa perdita sarebbe strana per la Sunny.

Per ora, i fan sperano che il finale "esplosivo" del capitolo sia dovuto a un miraggio o a un allucinazione di qualche tipo. Quindi, si spera che i Mugiwara non debbano costruire una nuova nave.