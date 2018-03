Ecco la data ufficiale, il trailer e una prima key visual di Sword Art Online: Alicization

dominerà il 2018 con la serie spin-off, che uscirà in poco più di due settimane, e la terza stagione della serie principale, Sword Art Online: Alicization , che ha finalmente confermato il suo ritorno per quest'anno.

I fan avranno probabilmente bisogno di aspettare un po', sfortunatamente, ma la data d'uscita di Ottobre non è poi così lontana. Insieme alla conferma di una release per il 2018, la serie ha pubblicato un nuovo trailer, che potete trovare in calce alla notizia, che mostra alcune delle sue nuove key art in movimento. Ora che i fan sanno quando la serie uscirà ufficialmente possono rilassarsi, sapendo che saranno in grado di vedere nuove avventure da Kirito prima che l'anno sia finito.

La terza stagione è destinata ad adattare l'arco di Alicization, che prende piede dal volume 9 fino al 18 della serie di light novel di Kawahara. Nel 2026, a Kirito viene offerto un lavoro dalla Rath. Gli viene chiesto di lavorare per l'azienda per testare un nuovo tipo di attrezzatura FullDive nota come Soul Translator. Ma la Rath non ha intenzione di creare una nuova console di gioco FullDive. Invece, l'azienda sta lavorando per creare una nuova IA militare, portando Kirito ad agire come un'influenza umana sull'intelligenza artificiale.

Il nostro eroe scopre così che la Rath aveva già intrappolato l'anima di un bambino nella macchina. Quando Kirito viene portato fuori dalla macchina, l'azienda blocca i suoi ricordi del tempo trascorso nell'Underworld, ma Kirito scoprirà che in molti vogliono metterlo a tacere sull'intelligenza artificiale, una bambina di nome Alice. Oltre alla data e al trailer, Sword Art Online ha rilasciato anche un key visual di Alicization che potete trovare in calce alla notizia.