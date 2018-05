Ecco due nuovi sketch di One-Punch Man realizzati da Yuske Murata

One-Punch Man è diventato in breve tempo uno dei manga - e delle serie anime - più amati al mondo. Il merito di questo successo va equamente diviso tra il folle pantheon di personaggi creati da ONE e gli ottimi disegni realizzati dall'illustratore dell'opera Yusuke Murata, il quale condivide spesso i suoi sketch con il pubblico.

Ora, il sensei Murata ha condiviso due nuovi sketch di One-Punch Man con i suoi lettori. Come potete vedere in calce alla notizia, Il primo disegno ritrae Saitama e Garou uno accanto all'altro entrambi con le braccia incrociate. Mentre Saitama, ritratto in uno stile più minimal, risulta pulito e privo di graffi, Garou, disegnato in maniera più dettagliata, appare ricoperto di ferite e con i vestiti lacerati.

Lo sketch è un esempio lampante dell'umorismo della serie, dove Saitama, un personaggio piatto e volutamente abbozzato, è il supereroe più forte di tutti - anche se in pochi sono consci della cosa - che sconfigge i suoi avversari con un singolo pugno.

Il secondo disegno, in maniera molto simile al primo, presenta un Saitama in primo piano abbozzato, mentre sullo sfondo appaiono Genos e Garou. One-Punch Man ha all'attivo 16 volumi pubblicati in territorio giapponese, mentre in Italia la Planet manga ha da poco reso disponibile il volume 12.