Ecco le fantastiche fan art che sembrano disegnate da Eiichiro Oda stesso!

Non è raro che internet regali ai fan degli anime e dei manga disegni talmente ben realizzati da risultare pressoché identici a quelli degli illustratori delle loro serie preferite. È questo il caso degli straordinari fan art di ONE PIECE disegnati da un utente Twitter, praticamente indistinguibili dagli originali.

L'utente Twitter @ringadindons ha postato delle fan art che ritraggono Rufy, Zoro, Nami e Usop in pose differenti. La particolarità di questi disegni, che potete trovare in calce alla notizia, è che sono talmente perfetti da sembrare disegnati dallo stesso Eiichiro Oda.

Come detto in apertura, non è raro che alcuni fan postino in internet delle opere praticamente identiche a quelle dei loro autori preferiti, ma qui si sconfina nella perfezione. Tratto, colore, pose, espressioni; tutto sembra opera di Oda stesso, autore di ONE PIECE, salvo che non è così.

Sembra che in caso Oda si stancasse (o in caso all'autore servisse un nuovo assistente), qualcuno potrebbe portare avanti la sua opera, e non sarebbe la prima volta che una cosa del genere accadrebbe nel mondo dei manga.

Seppur in maniera differente, un giovane disegnatore di nome Toyotaro, fan sfegatato di Dragon Ball, realizzò un seguito non ufficiale del suo manga preferito dal titolo Dragon Ball AF. Molti anni dopo, quel giovane autore divenne un mangaka, e oggi, grazie al suo tratto pressoché identico a quello del sensei Toriyama, Dragon Ball Super ha visto la luce.

ONE PIECE è ben lungi da avere una conclusione, ma la serie piratesca sta allevando giovani mangaka.