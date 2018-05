Ecco il favoloso Sasuke "aggiornato" disegnato dal creatore di Naruto Masashi Kishimoto

I fan di Naruto ricordano Sasuke come un adolescente angosciato che godeva del suo status di vendicatore. Tuttavia, il membro del clan Uchiha ha subito grandi cambiamenti rispetto agli inizi, e in Boruto è addirittura mentore del figlio di Naruto. ora, Masashi Kishimoto ha realizzato uno strepitoso Sasuke aggiornato.

Masashi Kishimoto ha recentemente condiviso la sua ultima versione di Sasuke con i fan. L'opera, che potete trovare in calce alla notizia, è stata fatta per celebrare un nuovo libro di Naruto che è appena stato pubblicato in Giappone. La serie spin-off è ambientata durante Boruto, e vede il giovane ninja raggiungere Sasuke e alcuni altri genitori durante le loro missioni.

Non è troppo sorprendente vedere come l'Uchiha sia stato rappresentato nel disegno del maestro Kishimoto. Come potete vedere, infatti, l'interpretazione di Kishimoto su Sasuke sembra abbastanza diversa da quella a cui potreste essere abituati. Mikio Ikemoto, l'uomo attualmente responsabile del characters design della serie manga Boruto, ha donato un aspetto un po' troppo severo a Sasuke, mentre nel disegno del sensei Kishimoto il ninja appare molto più rilassato e con un'espressione più aperta.

I suoi lineamenti delicati e la sua postura sono molto più simili a quelli a cui erano abituati i fan di Sasuke, e i suoi lunghi capelli cadono decisamente in maniera più consona a un Uchiha. Tuttavia, anche se in molti rimpiangono lo stile del creatore del manga, Kishimoto ha preteso che Ikemoto abbracciasse il suo stile personale per Boruto, in modo da donare alla serie un segno distintivo e un distacco più evidente da Naruto.