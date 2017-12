Ecco la foto di famiglia di Mitsuki disegnata da un animatore della serie Boruto

L'episodio più recente di Boruto: Naruto Next Generations ha rivelato una grande quantità di informazioni sul passato dicon. La storia ha ricevuto una risposta così positiva dai fan che anche coloro che stavano lavorando alla puntata hanno celebrato queste rivelazioni.

L'episodio 39 della serie ha rivelato quanto fossero profondo il legame familiare di Mitsuki con Orochimaru, e un animatore di Boruto ha postato su Twitter una foto di famiglia immaginata. L'utente di Twitter @tagu_eri012607, che è anche un animatore ufficiale della serie, ha mostrato alcune opere d'arte raffiguranti un sorridente Mitsuki insieme a Suigetsu e a un Orochimaru euforico. Potete trovare la foto in calce alla notizia.

L'episodio 39 dell'anime ha adattato una delle ultime storie di Naruto che Kishimoto ha scritto di suo pugno, Naruto Gaiden: The Road Illuminated by the Full Moon. Questa storia è stata pubblicata su Weekly Shonen Jump di Shuiesha nel 2016 e si è concentrata sulle origini di Mitsuki.

Lo one-shot mostra Mitsuki svegliarsi sotto le cure di Orochimaru. Senza memoria, il ninja sinteticamente creato ha il compito di trovare un uomo di nome Log, colui che pare abbia rubato i suoi ricordi. La storia finisce con Mitsuki che deve prendere una difficile decisione, in quanto deve scegliere se seguire Log, Orochimaru o forgiare il proprio destino da solo. Alla fine, Mitsuki sceglie di l'ultima opzione e fugge al Villaggio Foglia. Tuttavia, il ragazzo se ne andrà senza sapere che la sua decisione finale era ciò che Orochimaru effettivamente sperava.

Nel suo adattamento anime in Boruto, la storia di Mitsuki è stata davvero notevole. La sequenza di combattimento tra Orochimaru e Log è stata ben animata e il debutto e la rivelazione della modalità eremitica di Mitsuki riproposta fedelmente. Una cosa ha però fatto storcere il naso ai fan: la bizzarra censura della sigaretta di Log sul finale.