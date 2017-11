Ecco Genos di One-Punch Man in un fantastico dietro le quinte!

Se state aspettando la seconda stagione di One-Punch Man , e anche il prossimo capitolo del manga,, illustratore della serie, ha appena postato suun fantastico sketch dietro le quinte di

L'illustratore di One-Punch Man, Yusuke Murata, ha svelato una vera e propria opera d'arte ai fan di Genos, mostrando l'eroe nella posa più cool che abbia mai avuto. Anticipando il prossimo capitolo ultra confezionato del manga originale di ONE, di ben 137 pagine, lo schizzo di Genos di Murata è "feroce" e incredibilmente dettagliato.

L'editore del manga lo ha celebrato ancora di più, illustrando completamente il disegno e moltiplicando il fattore "coolness" per 100. Potete trovare le due illustrazione di Genos, normale e a colori, comodamente in calce alla notizia.

Per coloro che non hanno familiarità con One Punch Man, la serie segue Saitama, un comune impiegato che lavora regolarmente e che un giorno mette fine a un attacco violento di un villain. Dopo questa lotta, Saitama è ispirato a diventare un eroe. Allenandosi duramente ogni giorno, alla fine viene premiato acquistando una forza fuori dal comune.

Alla ricerca di un degno avversario, Saitama si unisce all'Associazione Eroi nella speranza di trovarne uno. Ma ogni lotta finisce sempre con un solo pugno! Costretto a vagare sempre più annoiato a causa del suo potere supremo, Saitama è diventato, in maniera esilarante, disconnesso dal mondo pieno d'azione che lo circonda.

Il protagonista dello sketch, Genos, un cyborg molto potente al punto da arrivare in fretta ad eroe di classe S, è tra i pochi che hanno effettivamente riconosciuto la forza di Saitama, ed è diventato suo discepolo.

Il prossimo capitolo di One-Punch Man sarà il più lungo dell'intera serie.