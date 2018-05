Goku Ultra Istinto in nuovi artwork di Dragon Ball Super dalle carte di Super DB Heroes

Nonostante l’anime di Dragon Ball Super si sia concluso ormai da qualche mese, i nuovi power-up introdotti nel corso dell’accesissimo “Torneo del Potere” indetto dal sommo Zeno sono ancora al centro dell’attenzione dei fan e del materiale promozionale rilasciato da colossi del calibro di Toei Animation e Bandai Namco Entertainment.

Visionabili in calce all’articolo, le nuove carte introdotte nel videogioco Super Dragon Ball Heroes (un arcade card game purtroppo disponibile soltanto in Giappone) presentano infatti delle splendide illustrazioni dedicate a Goku in versione “Ultra Istinto Padroneggiato” e Vegeta trasformato in Super Saiyan Blue Evolution (o Super Saiyan God Super Saiyan Evolution, se preferite).

Entrambe le rispettive trasformazioni ottenute da Goku e Vegeta sono state tra gli elementi più affascinanti dell’intero Torneo del Potere, seppur prevedibili e, tutto sommato, alquanto inutili ai fini della trama. Come saprà chiunque abbia visto gli episodi conclusivi della serie, non sono stati i suddetti power-up dei Saiyan a sbaragliare Jiren il Grigio, bensì le forze congiunte di Freezer, C-17 e dello stesso Goku, che proprio nel momento cruciale si reggeva a malapena in piedi.

Tornando alle carte proposte di seguito, è impossibile non apprezzare i bellissimi artwork utilizzati durante le recensioni espansioni di Super Dragon Ball Heroes. I due Saiyan si mostrano in pose già note ai fan, ma entrambi appaiono alquanto sicuri e minacciosi, dimostrando ancora una volta l’arroganza e lo spirito combattivo che contraddistingue la loro leggendaria razza.

Di tutti i power-up introdotti nel corso di Dragon Ball Super, inclusi quelli già mostrati nei due più recenti lungometraggi del franchise, qual è il vostro preferito? Fatecelo sapere attraverso i commenti!