Ecco Il nuovo poster di Boruto: Naruto Next Generations!

Boruto: Naruto Next Generations sta procedendo spedito.sta per terminare i suoi giorni all'accademia e lo show prevede di proseguire verso una storia già largamente anticipata. È uscito infatti un nuovo poster per l'anime che conferma che la serie si sta dirigendo verso un arco originariamente coperto da

Proprio così. Boruto sta per mettere alla prova le sue capacità e salire di livello in occasione dell'esame per divenire chunin. Su Twitter, Yonkou Productions ha condiviso un'immagine ad alta risoluzione del nuovo poster di Boruto: Naruto Next Generations, che potete trovare in calce alla notizia.

L'immagine mostra Boruto che balza in avanti nella sua solita uniforme con un rasengan caricato nella sua mano. Naruto e Sasuke sono visti alla destra del ragazzo mentre Sarada e Mitsuke si trovano alla sua sinistra. Un trio di membri di Otsutsuki viene mostrato dietro gli eroi del Villaggio della Foglia, e due di loro dovrebbero sembrare familiari ai fan, dato che hanno debuttato nell'ultimo film di Naruto.

I resoconti dicono che l'arco dell'esame da chunin sarà più approfondito nella serie anime di Boruto rispetto a quanto visto nel film. Si prevede che la storia includa elementi della bozza originale di Kishimoto che non erano nel film, e che L'espansione probabilmente farà più luce sul clan Otsutsuki e su come l'eredità della famiglia continuerà ad influenzare il franchise.

Il manga di Boruto: Naruto Next Generations ha già accennato a come Boruto sarà rimodellato da Momoshiki in particolare, dato che il giovane Uzumaki ha ricevuto un misterioso sigillo dal cosiddetto dio dopo che i due si sono scontrati.