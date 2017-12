Ecco le immagini in anteprima dell'episodio 121 di Dragon Ball Super del 24 dicembre

Come di consueto, emergono in Rete alcuni scatti in anteprima esclusiva del prossimo episodio di Dragon Ball Super in onda sulle TV giapponesi. Parliamo del numero 121, che sarà trasmesso domenica 24 dicembre in terra nipponica. L'universo 7 si prepara a una micidiale offensiva contro gli assassini dell'Universo 3: chi la spunterà?

L'episodio 121 di Dragon Ball Super sarà l'ultimo per questo 2017: nelle prossime settimane, in vista del primo dell'anno, l'anime di Akira Toriyama andrà in pausa e tornerà soltanto il 7 gennaio 2018 con l'attesissimo episodio 122, nel quale vedremo il ritorno di un amatissimo disegnatore alle matite e alle animazioni della puntata.

Il titolo della puntata numero 121 di Dragon Ball Super sarà "Guerra totale! L’ultima combinazione a 4 VS l’offensiva completa dell’Universo 7!!". Di seguito vi indichiamo la sinossi ufficiale:

Paparoni annuncia che mostrerà ai suoi avversari l’ultima tecnica segreta dell’Universo 3 e un intenso bagliore avvolge tutta l’arena. Goku, Gohan, Vegeta e gli altri usano le loro mani per proteggersi dall’intensa luce, mentre C-17 e C-18 abbassano la testa. Quando riescono ad aprire gli occhi, vedono la forma gigantesca di Aniraza!

Appuntamento a domani, domenica 24 dicembre, per una vigilia di Natale all'insegna di Dragon Ball Super. Avete già visto il promo?