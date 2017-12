Ecco i look alternativi di Kirito e Asuna nell'art book di Sword Art Online!

Sword Art Online è una serie così popolare! Essenzialmente ha scatenato l'ondata di anime in cui le persone normali vengono trasportate in un mondo fantastico. Essendo un'icona così grande nel sottogenere "Isekai", è sempre bello vedere uscire fuori qualcosa di nuovo che riguarda quest'opera.

Mentre Sword Art Online si prepara a scatenare il nuovo arco narrativo Progressive per la sua serie animata e i romanzi, i fan stanno ingannando il tempo che li separa dalla nuova avventura di Kirito con Sword Art Online: The Movie Animation Artworks book.

All'interno dell'art book ci sono diversi progetti per versioni alternative di Kirito e Asuna (che è stata recentemente votata come la moglie anime ideale in Giappone) con i costumi che indosserebbero in Corea, Malesia, Singapore e Stati Uniti. I fan possono così vedere i loro due personaggi favoriti in diversi tipi di abiti, e soprattutto vedere come Asuna risulti carina in una gonna barboncino degli anni '50. Potete trovare la foto con i look alternativi in calce alla notizia.

Per coloro che non conoscono Sword Art Online, la serie è stata originariamente creata da Reki Kawahara con illustrazioni fornite da abec. La serie segue un ragazzo di nome Kirito dopo che lui e migliaia di giocatori sono rimasti intrappolati in un videogioco di realtà virtuale conosciuto come Sword Art Online. I giocatori devono riunirsi per sconfiggere l'ultimo livello del gioco per fuggire, ma Kirito e la sua gilda apprendono che dietro la loro prigione c'è molto più di quanto non fosse stato originariamente detto.