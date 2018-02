Ecco Naruto, Sakura, Jiraya e Tsunade disegnati dal creatore di Blade of the Immortal

ha una faccia che ogni fan degli anime conosce. Il personaggio è uno dei più famosi del panorama shonen sin da quando la serie a lui dedicata si è fatta conoscere in tutto il mondo, ma Naruto non ha paura di modificare il suo aspetto ogni tanto. Almeno fintanto cheè quello dietro la penna.

Sì, l'uomo dietro a Blade of the Immortal ha provato la sua mano con Naruto. L'artista ha dato un tocco realistico a Naruto come potete vedere in calce alla notizia, e i ninja hanno subito un trattamento dalla testa ai piedi. A sinistra, i fan possono vedere una Sakura molto più snella rispetto all'opera originale, con il rosa dei suoi capelli leggermente attenuato quel tanto che basta per sembrare naturale.

Per quanto riguarda Naruto, i suoi capelli a punta sono notevolmente sgonfiati in questo disegno. L'eroe viene mostrato a riempirsi il viso di ramen e le sue guance gonfie sono abbastanza grandi da evidenziare i baffi sulle sue guance. Oh, e c'è una rana sulla sua testa; Da non dimenticare! Nel mezzo, Samura ha dato anche a Tsunade e Jiraiya il suo tocco speciale.

L'uomo più anziano è visto sofferente mentre la mano di Tsunade stringe forte il suo collo. Le rughe di Jiraiya sembrano pronunciate grazie alla tenace presa di Tsunade, ma i fan non possono incolpare la ninja leggendaria delle lumache per il suo comportamento. Guardate dove Jiraiya ha una delle sue mani... Non dovrebbe essere così vicino al petto di Tsunade, e quest'ultima neanche da ubriaca lascia correre il comportamento di Jiraya.

Davvero, Jiraiya dovrebbe essere felice di respirare ancora. A sinistra invece, come mostrato in calce, troviamo i personaggi di Blade of the Immortal disegnati dal creatore di Naruto Masashi Kishimoto.