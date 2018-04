Ecco i nomi di altri 4 membri del cast di Souten no Ken Regenesis, nuovo anime di Ken

L'account Twitter ufficiale di Fist of the Blue Sky Regenesis - il nuovo anime televisivo di Buronson e Nobuhiko Horie del manga di Tetsuo Hara Souten no Ken (Fist of the Blue Sky) - ha annunciato altri quattro membri del cast.

Junya Enoki interpreterà Ramon Kasumi. Gli altri nuovi membri del cast includono Bin Shimada, Kouzou Douzaka e Yu Kobayashi. Comic Zenon ha anche rilasciato un video di otto minuti per la serie, che potete trovare in apertura della news, che verso la fine anticipa dei nuovi personaggi. L'anime è stato presentato in anteprima su Amazon Prime Video in Giappone il 2 Aprile, prima di debuttare in TV il 9 Aprile. Crunchyroll trasmette la serie.

Il sito web dell'anime informa che la serie sarà composta da 24 episodi, e che uscirà in home video suddivisa in 4 cofanetti. Kouichi Yamadera è tornato al ruolo principale di Kenshiro Kasumi dopo aver recitato nel precedente film televisivo Fist of the Blue Sky nel 2006. Yoshio Kazumi (regista di alcuni episodi di Ajin) ha diretto l'anime per Polygon Pictures e Satoshi Ozaki ha supervisionato e scritto le sceneggiature della serie. Kazuma Teshigahara (Street Fighter IV: The Ties That Bind) e Hiromi Sato hanno curato il design dei personaggi.

L'artista AK-69 ha eseguito la sigla di apertura dell'anime "Soten no Hate ni", mentre Sumire Uesaka si è occupato della sigla finale "Inori no Hoshizora" (Starry Night of Prayer).