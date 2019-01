Ecco le nomination per il miglior protagonista agli Anime Awards di Crunchyroll

Nell'ambito degli Anime Awards che la piattaforma streaming Crunchyroll celebra ogni anno, sono stati annunciati i candidati al premio di miglior personaggio protagonista in una serie anime: quale tra questi sei credete che meriti di salire sul gradino più alto del podio?

L'inverno, si sa, è la stagione dei premi, e l'industria degli anime non fa di certo eccezione, e si prepara ad eleggere quelle che sono state le serie animate che maggiormente si sono elevate tra i prodotti di visti negli ultimi dodici mesi. O almeno è quanto tenteranno di fare gli Anime Awards targati Crunchyroll, la piattaforma di streaming legale che ogni anno celebra le migliori opere visibili sui suoi canali.

In questi giorni stanno venendo pubblicati, a scadenza regolare, i nomi di coloro che andranno a contendersi i premi per le varie categorie, che vanno dalla migliore scena di combattimento alla migliore animazione, fino ad arrivare a miglior opening e, ovviamente, il premio per l'anime dell'anno.

Oggi è il turno dei sei candidati alla statuetta del miglior protagonista, che ci porta in dote i seguenti personaggi (il trailer di annuncio delle nomination è visibile nel post dell'account Facebook ufficiale di Crunchyroll riportato in calce alla presente notizia):

Retsuko - AGGRETSUKO

Yumeko Jabami - KAKEGURUI: COMPULSIVE GAMBLER

Joe - MEGALOBOX

Violet Evergarden - VIOLET EVERGARDEN

Rimuru Tempest - THAT TIME I GOT REINCARNATED AS A SLIME

Sakuta Azusagawa - RASCAL DOES NOT DREAM OF BUNNY GIRL SENPAI

Avete visto qualcuna di queste serie in onda su Crunchyroll? Per quale di questi personaggi voterete nel corso degli Anime Awards?

Ricordiamo che, tra le trasposizioni animate che si andranno a contendere il riconoscimento più ambito ci sono delle pietre miliari dell'ultimo anno, tra cui: A Place Further Than the Universe (STUDIO: MADHOUSE), Devilman Crybaby (STUDIO: SCIENCE SARU), Megalobox (STUDIO: TMS ENTERTAINMENT/3XCUBE), Violet Evergarden (STUDIO: KYOTO ANIMATION), HINAMATSURI (STUDIO: FEEL) e Zombie Land Saga (STUDIO: MAPPA).

I nomi dei vincitori nelle varie categorie saranno annunciati con un evento speciale il 16 febbraio in diretta da San Francisco, che potrà essere seguito tramite la piattaforma di Twitch.