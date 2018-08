Ecco le nuove immagini promo di ONE PIECE: Episode of Skypiea

Toei Animation è in procinto di presentare al pubblico uno nuovo speciale di ONE PIECE basato sulla saga di Skypiea. Lo speciale, dal titolo ONE PIECE: Episode of Skypiea, arriverà sugli schermi il prossimo 25 agosto, nel frattempo, sono spuntate in rete nuove immagini promo che mostrano la bontà della direzione artistica.

Diretto da Konosuke Uda, "Episode of Skypiea" ripercorrerà gli eventi della popolare saga di Skypiea, e il tutto sarà condito da una direzione artistica di tutto rispetto, aggiornata al nuovo stile dell'anime (bastato su quello di Eiichiro Oda) e alle più moderne tecniche di animazione.

Le nuove foto, che potete trovare nel tweet in calce alla notizia, mostrano perfettamente il salto qualitativo che il livello delle animazione ha avuto nel corso degli anni, e ci regalano uno sguardo ai nuovi modelli di Rufy e compagni. Oltre agli aggiornamenti tecnici riportati, ONE PIECE: Episode of Skypiea introdurrà anche un personaggio nuovo di zecca, mai visto nell'arco originale sia del manga che dell'anime.

Proprio come "Episode of East Blue", che ha ripercorso gli eventi dall'inizio della serie - mostrando come ognuno dei primi Mugiwara si sia unito all'equipaggio prima di avventurarsi nella Grand Line (Grande Blu o Rotta Maggiore)-, i fan vorranno certamente vedere come il nuovo speciale abbia rinnovato le battaglie più importanti dell'arco in questione, come ad esempio la battaglia finale tra Rufy con Ener.