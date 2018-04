Ecco le nuove sigle di Black Clover, l'anime tratto dal noto manga di Yūki Tabata

Trasmesso sul circuito televisivo nipponico soltanto ieri, il 28° episodio di Black Clover ha visto l’esordio delle nuove sigle di apertura e chiusura che accompagneranno i futuri episodi della serie tratta dal manga scritto e disegnato da Yūki Tabata.

Intitolata “Black Rover”, la nuova opening è cantata da Vickeblanka, mentre l’ending, intitolata “Black to the dreamlight”, è eseguita dalla band EMPiRE. Ve le proponiamo entrambe di seguito, assieme alla sinossi ufficiale dell’episodio 28.



Black Clover# 28 - La persona che ha conquistato il mio cuore

Trama: "Finral invita Asta e Luck a visitare un mixer assieme a lui. Noelle li sente parlare e finisce per seguirli, poiché è preoccupata per Asta. Per mascherare la sua presenza, la ragazza si fa addirittura assumere nel pub visitato dagli altri."

Realizzato dal rinomato Studio Pierrot, l'anime di Black Clover ha esordito sul circuito televisivo nipponico lo scorso 3 ottobre e si concluderà (quantomeno per il momento) dopo ben 51 episodi. Mentre l’anime è attualmente visionabile soltanto in lingua originale giapponese (con sottotitoli in inglese a cura di Crunchyroll), il manga del sensei Yūki Tabata, serializzato sulle pagine del magazine Weekly Shōnen Jump dal febbraio 2015, è edito anche in Italia da Planet Manga (divisione manga di Panini Comics), che ne ha finora pubblicato i primi 10 volumetti.