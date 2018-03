Ecco i nuovi character design di Tokyo Ghoul:re che ritraggono alcune new entry

La nuova stagione di Tokyo Ghoul:re , è pronta per la premiere. In appena un paio di settimane la serie farà finalmente il suo debutto con la terza stagione anime, e per l'occasione sono stati rivelati alcuni character design.

Tokyo Ghoul:re ha rilasciato una nuova serie di character design, che potete trovare in calce alla notizia, con Haise e la sua squadra speciale di investigatori che si comportano in modo molto più carino e rilassato di quanto la loro serie probabilmente consenta. L'aggiunta più interessante, tuttavia, sono i nuovi disegni di personaggi e aggiunte di cast per i principali protagonisti della prossima stagione, Arima Kishou (doppiato da Daisuke Namikawa nella serie) e Akira Mado (doppiato da Asami Seto).

In anteprima il 3 Aprile, Tokyo Ghoul:re sarà diretto da Odahiro Watanabe con personaggi disegnati da Atsuko Nakajima. La serie includerà le voci di Natsuki Hanae come Haise Sasaki, Kaito Ishikawa come Kuki Urie, Yuma Uchida come Ginshi Shirazu, Natsumi Fujiwara come Tooru Mutsuki, Ayane Sakura come Saiko Yonebayashi, Mamoru Miyano come Shuu Tsukiyama e Yu Kobayashi come Kanae von Rosewald.

Tokyo Ghoul:re è ambientato due anni dopo gli eventi della serie originale e segue Haise Sasaki, un membro del CCG e leader di una squadra speciale di investigatori che hanno impiantato l'arma speciale del CCG, il Quinque, nei loro corpi ed essenzialmente sono divenuti mezzi ghoul. In verità, Haise non è altri che Ken Kaneki della serie originale che soffre di un attacco di amnesia.