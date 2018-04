Ecco i nuovi Mistery Minis di ONE PIECE che la Funko rilascerà in Estate

Non si hanno mai troppi oggetti collezionabili di ONE PIECE , sapete? Certo, l'equipaggio dipotrebbe conquistare casa vostra se ne aveste tanti, ma una tale conquista sarebbe accolta volentieri da molti. Ora,sta per aggiungere una nuova line-up di oggetti alla già nutrita schiera di collezionabili ispirati al franchise.

Recentemente, la società ha confermato che rilascerà una linea completa di Mystery Minis per ONE PIECE. Le figure dalle ridotte dimensioni saranno vendute in buste chiuse, e questa collezione speciale avrà 18 figure in tutto. Se avete la Volontà della D. dentro di voi, allora potreste essere fortunati e finire questa raccolta al primo tentativo. Se no -beh, dovrete comprare un paio di dozzine di Mystery Minis per ottenere tutti i pezzi.

Come potete vedere in calce alla notizia, la nuova collezione presenta una sfilza di volti familiari. Monkey D. Rufy sarà incluso logicamente, e oltre a lui ci saranno anche Zoro, Nami, Usop, Sanji, Chopper, Robin, Franky, Brook e molti altri ancora. Molti degli altri personaggi presenti nella foto sono comparsi durante l'arco di Dressrosa, e Hot Topic otterrà alcune Mystery Minis esclusive per sostenere le vendite.

Proprio in questo momento, queste nuove mini-figure sono destinate ad approdare sugli scaffali nell'Estate 2018. Gli ONE PIECE Mystery Minis sono disponibili per il pre-ordine ora in pacchi casuali da 4 o 12.

Buona fortuna.