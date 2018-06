Ecco il nuovo poster della terza parte de L'Attacco dei Giganti - Lost Girls

La terza stagione de L'Attacco dei Giganti è tra i ritorni più attesi dagli amanti delle serie anime, ma quest'anno anche un altro progetto legato al franchise creato da Hajime Isayama tornerà con la sua parte finale: stiamo parlando di Lost Girls. Ora, è stata rilasciata un nuova key visual dello spin-off.

La parte finale di Lost Girls, di cui potete trovare la bellissima key visual in calce alla notizia, è incentrata su Mikasa e sui suoi sentimenti per Eren. Il volume 26 del manga uscirà in Giappone il 9 agosto e, come accaduto con i precedenti due speciali OVA, la terza parte di Lost Girls accompagnerà l'uscita del nuovo tankobon.

La parte 3 vedrà protagonista assoluta Mikasa come detto, e si baserà sul romanzo originale spin-off scritto da Hiroshi Seko. Le prime due parti di questa serie spin-off includevano l'adattamento di "Lost in the cruel world" e "Wall Sina, Goodbye" che si concentravano su Annie Leonhart.

La terza stagione de L'Attacco dei Giganti, invece, tornerà sugli schermi giapponesi il prossimo 22 luglio, e il nuovo ciclo di episodi promette di rispondere a molte domande che i fan della serie animata si pongono da anni, nonché di regalarci un protagonista (quasi) assoluto d'eccezione: il capitano Levi Ackerman.