Ecco il nuovo trailer della seconda stagione di The Seven Deadly Sins!

Il sito ufficiale dell'anime diha diffuso il secondo video promozionale per la nuova stagione, intitolata(Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu). Curiosi di scoprire nuove immagini (e musiche) dei nuovi episodi?

Il trailer in questione ci permette anche di dare uno sguardo alla nuova opening theme di The Seven Deadly Sins, il cui video sancisce la collaborazione tra le due band giapponesi Flow e Granrodeo. Siamo venuti a conoscenza anche dell'artista che si occuperà della sigla di chiusura dell'anime: si tratta di Anly, che ha già firmato collaborazioni importanti come la 20esima sigla di apertura di Naruto Shippuden.

The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments debutterà in Giappone il prossimo 6 gennaio. L'anime tratto dal manga di Nakaba Suzuki prevede, al momento, anche altri progetti come The Seven Deadly Sins Gaiden: Bandit Ban, un OVA il cui formato DVD uscirà il prossimo 23 dicembre che si focalizzerà sul passato di Ban e Elain. Lo speciale animato è stato realizzato nel giugno 2015, in concomitanza con la pubblicazione del 15esimo volume del manga.

Ricordiamo che l'edizione italiana del manga di The Seven Deadly Sins è targata Star Comics, mentre Netflix ha acquisito i diritti dell'adattamento in lingua nostrana: la prima stagione è disponibile per lo streaming sulla piattaforma digitale, mentre la seconda dovrebbe arrivare nel 2018 dopo la messa in onda della controparte nipponica.