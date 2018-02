Ecco il nuovo trailer inglese della nuova serie anime Netflix B: The Beginning

ha promesso al suo pubblico una gran quantità di anime nel 2018, e questo include titoli interamente originali. Tra questi ultimi figura B: The Beginning di, nuova serie che sarà presentata sulla piattaforma streaming il prossimo 2 Marzo.

Per celebrare la sua prossima uscita, Netflix ha pubblicato un trailer per la serie English dub, che include un'anteprima della theme song di B: The Beginning "The Perfect World", che è uno sforzo collaborativo tra Marty Friedman, MAN WITH A MISSION Jean-Ken Johnny, KenKen e Koji Fujimoto.

Kazuto Nakazawa (segmento animato di Kill Bill Vol.1, Parasite Dolls) e Production I.G. hanno creato la serie, con Nakazawa e Yoshiki Yamakawa (Little Busters!) a dirigerla. Nakazawa ha anche progettato i personaggi per la serie e anche aiutato come animatore principale. Katsuya Ishida ha scritto la sceneggiatura mentre Yoshihiro Ike (Rage of Bahamut: Genesis, Tiger & Bunny) ha composto le musiche. B:The Beginning raggiungerà Netflix il 2 Marzo e durerà 12 episodi da 23 minuti circa ciascuno. Netflix descrive la serie nella sinossi che potete trovare di seguito:

"In un mondo alimentato da tecnologia avanzata, crimine e azione si svolgono nella nazione arcipelagica di Cremona. Koku, la protagonista. Keith, il leggendario investigatore della Royal Police Force RIS. Una misteriosa organizzazione criminale. Un cast di personaggi variegati in un città fortificata assediata da un serial killer, Killer B, e da una catena di crimini. Un suspense drama del regista Kazuto Nakazawa."



Potete trovare il nuovo trailer in apertura della news.