Ecco opening e ending complete dell'imminente The Promised Neverland

A ormai una manciata di ore dal debutto ufficiale della prima trasposizione animata del manga The Promised Neverland, trapelano quelle che saranno la sigla di apertura e di chiusura dell'attesissima serie. Andiamo quindi a vedere (e sentire) cosa ci aspetta.

La data dell'esordio ufficiale è quella di domani, ma The Promised Neverland è già da tempo ben presente nella mente dei fan, sia coloro che hanno seguito l'evoluzione del manga scritto da Kaiu Shirai e disegnato da Posuka Demizu, sia quelli che invece hanno scoperto questa sorprendente opera solo quando hanno appreso di una sua trasposizione animata in arrivo.

In ogni caso, ormai ci siamo, ed è solo questione di poche ore prima che il sipario si alzi sulla Grace Field House e ci mostri come Emma, Ray e Norman tenteranno la fuga una volta scoperti i terribili segreti che essa nasconde sotto il velo di gentilezza innalzato dalla donna che chiamano mamma.

Proprio a causa dell'approssimarsi della messa in onda del primo episodio, ecco che sui social network e online spuntano due anticipazioni interessanti: sia la opening che la ending ufficiali sono infatti ore integralmente disponibili per la visione. La prima, che potete vedere riprodotta nel video Youtube riportato nella parte alta della pagina, è "Thouch Off" degli UVERworld, mentre la seconda, riportata nel post Twitter dell'utente moetron che vedete in basso, "Zettai Zetsumei" (Stallo) della band Co shu Nie (Tokyo Ghoul:re).

Che ne pensate quindi delle sigle che apriranno e chiuderanno le puntate di The Promised Neverland in onda da domani in Giappone?

Ricordiamo inoltre che la serie sarà trasmessa in simulcast su VVVVID; ecco la sinossi dell'opera, per chi fosse interessato:

"Emma, Norman e Ray sono i tre bambini più brillanti dell’orfanotrofio Grace Field House. Sotto la cura della donna che loro chiamano ‘Mamma’, tutti gli orfani hanno goduto di una vita confortevole: cibo, vestiti puliti e un'ottima istruzione, e non si potrebbe chiedere di più a un orfanotrofio. Un giorno, però, Emma e Norman scoprano l'oscura verità che si cela dietro le strane regole di condotta da seguire a Grace Field, regole che hanno sempre tenuto i bambini lontani dal mondo esterno. Tutto sta per cambiare per i due orfani, e niente tornerà come prima!"