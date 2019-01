Ecco la opening ufficiale della nuova serie The Rising of the Shield Hero

Nelle score ore è trapelata sui social network quella che sarà la sigla di apertura della nuova serie, in simulcast sulla piattaforma Crunchyroll, The Rising of the Shield Hero. Diamo un'occhiata a come inizieranno gli episodi di questo attesissimo anime.

Questo 2019 che abbiamo appena iniziato a vivere ci riserva una grande quantità di serie interessanti e di novità da attendere. Una di queste è sicuramente The Rising of the Shield Hero, una serie che, proprio nei giorni scorsi, è stata acquistata per il simulcast dalla piattaforma di streaming legate Crunchyroll.

A conferma della grande aspettativa creatasi tra i fan per l'arrivo di questo specifico anime, nelle scorse ore è trapelata online la opening ufficiale dell'opera. Come potete vedere nel video riprodotto in calce alla notizia (che ci viene riportato da un post dell'utente Twitter moetron, sempre molto informato quando si tratta delle ultime novità sulle serie animate), la sigla ci dà un assaggio del setting medievale dell'opera.

Non solo il protagonista e lo scudo che dà il titolo alla serie, ma anche le splendide vedute di castelli e di enormi pianure, con tanto di sotterranei e prigioni. Ovviamente compaiono anche gli altri membri della squadra, ognuno con la su arma distintive, mentre il video si conclude con delle spettacolari scene di combattimento, immerse in un'atmosfera apocalittica dai toni rosso cupo. Alle spalle dei contendenti possiamo vedere degli strani buchi nel cielo dalle tonalità cangianti.

Cosa ne pensate quindi della sigla di The Rising of the Shield Hero? Lo vedrete in simulcast su Crunchyroll?

Per chiunque fosse interessato, riportiamo di seguito la sinossi ufficiale:

"Un comune otaku di nome Iwatani Naofumi trova un libro nella biblioteca che lo trasporta in un altro mondo. Gli viene affidato il compito di unirsi a spada, lancia e arco, come uno dei Four Cardinal Heroes, al fine di combattere le Catastrofi come Eroe dello Scudo. Emozionato dall'idea di vivere una grande avventura, Naofumi si aggiunge al gruppo. Comunque, pochi giorni dopo, viene tradito e perde tutto il suo denaro, la dignità ed il rispetto. Incapace di fidarsi ancora del prossimo, assume una schiava chiamata Raphtalia e si cimenta nel fronteggiare le Ondate e il mondo.

Ma troverà davvero un modo per ribaltare questa situazione disperata?

Si alza il sipario su un'avventura fantasy sull'ascesa di un uomo che ha perso tutto."