Ecco l'orologio da polso dedicato a Dragon Ball Super: Broly targato Premico

Nelle scorse ore è stata ufficializzata la collaborazione tra Dragon Ball Super: Broly e Premico per produrre, a beneficio degli appassionati, un orologio da polso dedicato alla celebrazione della nuova pellicola. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Dragon Ball Super: Broly è stato in Giappone un vero e proprio evento mediatico, e non solo per coloro che amano il franchise nato dalla mente di Akria Toriyama o per gli appassionati dell'animazione in generale. E la sua corsa non si ferma, pronta a sbarcare nei vari continenti e a continuare la sua scalata nella classifica delle migliori pellicole del brand. Per questo non sorprende che continuino a susseguirsi trovate commerciali legate al lungometraggio.

Una di queste, tra le più peculiari, è quella che ha unito Dragon Ball Super: Broly e la nota azienda marca di orologeria Premico nella costruzione di un'orologio da polso ispirato al film. Come potete vedere nell'immagine riportata in calce (appartenente alla pagina Facebook Team Saiyajin), il prodotto è in acciaio inox, con quadrante in vetro rinforzato impermeabile a 5 ATM.

L'orologio ispira la sua grafica all'ultima serie, Dragon Ball Super, di cui potete vedere il loro nella parte alta del quadrante, con il delizioso dettaglia delle sette sfere che si congiungono alle rispettivo ore del giorno (quella con quattro stelle è particolarmente dettagliata, data l'importanza che ha ricoperto per il protagonista della serie).

La luce è un ovvio riferimento al bagliore prodotto dalla Kamehameha di Goku, così come le lancette (colorate di un rosso tendente al marrone) sono una citazione del Nyoi-bō, il bastone allungabile, che egli era solito utilizzare per combattere nelle sue prime avventure. Infine, la capsula laterale riproduce il logo dell'azienda capeggiata da Bulma, la Capsule Corporation.

L'orologio, che bisogna ammettere ha un particolare gusto per i dettagli relativi alla saga, verrà prodotto con una tiratura limitata di sole 2000 copie, per poi essere venduta direttamente sul sito ufficiale di Premico alla fine di gennaio al prezzo di 298000 yen (quasi 245 euro).

Che ne pensate di quest'ultima trovata per il merchandise di Dragon Ball Super: Broly? Vorreste uno di questo duemila orologi da collezione?