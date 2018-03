Ecco la pagina a colori del nuovo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations

Questa settimana, in Giappone è stato rilasciato il nuovo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations . Il 21° capitolo del manga sequel diè stato pubblicato sul numero 13 del 2018 di, ed è stato introdotto da un pagina a colori.

Come potete vedere in calce alla notizia, la pagina a colori del nuovo capitolo di Boruto, dal titolo "Il modo in cui ne fai uso", raffigura l'ex braccio destro del Mizukage durante la Quarta Grande Guerra Ninja, Ao.

Ao, alla fine di Naruto, sembrava fosse morto, ma grazie alla tecnologia ninja -grande protagonista in Boruto: Naruto Next Generations, è riuscito a sopravvivere. Ma come si dice: o muori da eroe o vivi tanto a lungo da divenire il cattivo. E così è stato per Ao.

A quanto pare, infatti, Ao è divenuto solo uno strumento nelle mani di Kara, il nuovo grande nemico apparso nel mondo dei ninja. Per ora, le intenzioni di Kara sono quelle di impossessarsi di più conoscenze possibili riguardanti la tecnologia Ninja, un mezzo necessario a chissà quale fine ultimo.

Boruto: Naruto Next Generations è edito in Italia da Planet Manga e ha all'attivo 3 volumi. In Giappone, Il manga ha 4 volumi pubblicati e 5 romanzi, più una serie anime omonima che segue le avventure di Boruto e compagni prima dell'inizio della serie cartacea.