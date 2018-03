Ecco la pagina a colori del prossimo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations

Il nuovo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations avrà una pagina a colori cheha svelato ai fan. Il capitolo 22 del manga uscirà a breve in Giappone, e si preannuncia un capitolo denso di contenuti.

Come potete vedere in calce alla notizia, YonkouProductions ha svelato la pagina a colori che aprirà il capitolo 22 di Boruto: Naruto Next Generations. Nella pagina è possibile vedere Boruto mentre affronta in combattimento Ao, membro dell'organizzazione Kara. Nello scorso capitolo, il 21°, Ao si è ritrovato davanti a Kashin Koji. L'ex shinobi si è lasciato sfuggire il Team 7, e Koji era preoccupato che avesse permesso alle emozioni di prendere il sopravvento. Al contrario, Ao ha ribadito che ormai è soltanto uno strumento tenuto in vita dalla scienza allo scopo di soddisfare i desideri dell’Organizzazione Kara.

L'uomo mascherato che sembra a capo dell'organizzazione, Kashin Koji, ha già dimostrato la propria forza, oltre alla capacità di potere usare svariate tecniche ninja del fuoco. Ma non è chiaro se sia o meno un ninja rinnegato. La sua gioia nel constatare la lealtà di Ao ha spinto molti fan a domandarsi se questo abbia o meno familiarità col mondo shinobi, o se sappia quanto i villaggi insegnino ai propri soldati a reprimere le emozioni.

Comunque sia, Koji ha suggerito la possibilità che sia ormai soltanto questione di tempo prima Boruto Uzumaki e compagni scoprano l’esistenza del misterioso “contenitore”, oggetto più volte menzionato dai vari componenti dell’Organizzazione Kara. Chissà che il capitolo 22 di Boruto non riveli finalmente di cosa si tratta, e metta nuovamente Ao contro il Team 7 per una nuovo scontro, come la pagina a colori sembra suggerire.