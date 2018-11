Ecco la presentazione del cast alla premiere mondiale di Dragon Ball Super:Broly

Nel corso dell'anteprima mondiale del ventesimo lungometraggio dedicato al franchise, e cioè Dragon Ball Super:Broly, si è svolta anche una presentazione in grande stile dei doppiatori originali che, con la loro voce, hanno dato vita ai personaggi che andremo a vedere sullo schermo.

L'attesa sta per giungere al termine, quando manca un mese esatto all'arrivo nelle sale giapponesi della pellicola più attesa di questa parte finale dell'anno, per quanto riguarda l'animazione. Dragon Ball Super: Broly ha però in queste ore fatto il suo debutto planetario, con la premiere assoluta andata in onda a Tokyo, alla presenza dei membri ufficiali del cast di voci originale.

Ovviamente non poteva che trattarsi di una presentazione in grande stile, considerata la portata dell'evento, e i fan non hanno potuto resistere al fascino dello spettacolo in questione. Come potete vedere nel video riprodotto su questa pagina, gli attori hanno fatto il loro ingresso l'uno dopo l'altro, accompagnati dalla voce tonante dell'annunciatore e da una colonna sonora dedicata. Non potevano poi mancare le immagini che si riferiscono ad ognuno dei personaggi per quanto riguarda il loro ruolo nella pellicola.

La prima ad entrare non poteva che essere la voce di Goku, Masako Nozawa, il cui ingresso, per quanto intenso, non può rivaleggiare con quello della voce di Vegeta, l'istrionico Ryo Horikawa, che si atteggia esattamente come potrebbe fare l'orgoglioso principe dei saiyan in persona. Tocca poi alla voce di Freezer, Ryusei Nakao, che non fa mancare ai fan la classica e iconica risata del suo personaggio simbolo. Si susseguono poi le voci di Bulma e di Piccolo, fino ad arrivare al vero pezzo da novanta, l'attore chiamato a dare vita al villain tanto atteso, Broly. Bin Shimada si presenta spavaldo, lanciandosi solamente nel terrificante urlo che il suo personaggio userà per accompagnare i suo potentissimi attacchi.

Il cast sembra affiatato, e ci sono tutte le premesse per un film che non deluda le aspettative. Se proprio no riuscite ad attendere l'arrivo in Italia della pellicola, sulle pagine di Everyeye abbiamo pubblicato un articolo spoiler in cui potete scoprire tutto quello che vi attende nei 100 minuti di Dragon Ball Super: Broly.