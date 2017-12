Ecco la prima key visual dell'OVA di Mob Psycho 100, l'opera dall'autore di One-Punch Man

, come molti sapranno, è il nuovo manga di, autore e sceneggiatore di. L'opera è attualmente in corso in Giappone in formato anime, di cui i fan attendono trepidanti la seconda stagione, e recentemente è stata confermata la produzione del primo OVA.

La notizia arriva proprio dal profilo ufficiale Twitter dell'anime di Mob Psycho 100: l'episodio speciale animato si intitolerà "Mob Psycho 100 Reigen: Shirarezaru Kiseki no Reinouryokusha" e racconterà gli eventi della serie animata originale raccontati dalla voce di Reigen Arataka, il presunto e fanfarone maestro di esorcismo del protagonista dell'opera.

L'OVA di Mob Psycho 100 debutterà il 18 marzo 2018 nel Maihama Amphitheater, situato nella prefettura giapponese di Chiba. In calce all'articolo potete ammirare la key visual dello speciale animato, resa disponibile nelle ultime ore dallo studio di produzione.

L'anime di Mob Psycho 100 è stato trasmesso in Giappone nel 2016, con la prima stagione - che è composta di 12 episodi - diretta da Yuzuru Tachikawa e prodotta dallo studio Bones: in Italia il manga di ONE, autore di One-Punch Man, è stato recentemente edito da Star Comics con il primo volumetto, già disponibile per l'acquisto in edicola e fumetteria. Il secondo sarà disponibile dal prossimo 13 dicembre.