Ecco la prima sconvolgente tavola spoiler di ONE PIECE 930!

Vediamo insieme una delle pagine che andranno a comporre il capitolo 930 di ONE PIECE, in uscita tra poche ore. Nonostante si tratti di una sola tavola, quello che viene raffigurato ha un'importanza e delle implicazioni incredibili per l'arco narrativo in corso, che assume proporzioni sempre più grandi.

Finito il periodo di vacanze è finalmente giunto il momento per tutti gli autori principali dello Weekly Shonen Jump di tornare alla pubblicazione, e, come è ovvio, colui che ha la maggioranza delle luci dei riflettori è sicuramente Eiichiro Oda con il suo capolavoro ONE PIECE. La serie si appresta a tornare con il capitolo 930, prima di andare ancora una volta in pausa, compensando però attraverso il contenuto dell'uscita attuale.

Vi abbiamo già portato gli spoiler più sostanziosi, che si concentrano principalmente sull'imprevisto arrivo a Wano dell'imperatrice Big Mom. Proprio a questo riguardo arriva ora la prima tavola spoiler che ci anticipa ciò che andremo a leggere materialmente e ci fornisce un'incalcolabile mole di informazioni conferendo ai fan la possibilità di speculare a dismisura.

Come potete vedere nella suddetta tavola riportata in calce alla notizia, la scena ci mostra una delle tre Calamità agli ordini di Kaido, King, trasformato grazie al potere del suo frutto del diavolo, il frutto drago drago modello pteranodonte, mentre attacca con le fiamme la nave dell'imperatrice e la scaraventa giù dalla cascata che funge da ingresso alla nazione dei samurai.

Anche Kaido in persona assiste all'accaduto, con alcuni suoi subordinati, e un'ulteriore anticipazione ci informa del fatto che Katakuri non si vede tra le fila della famiglia LinLin, al contrario di Mont D'Or e Flampe. Il futuro di Big Mom è quindi avvolto nel mistero, nella consapevolezza che un possessore del potere derivante dal frutto del diavolo non può notare, con la gigantesca donna che non fa eccezione, affondando apparentemente senza rimedio.

Che Oda voglio davvero eliminare uno dei 4 signori del mare, tra le persone più vicine ad arrivare al titolo di Re dei Pirati, in una sola scena e in una maniera così poco dignitosa? In caso contrario, la presenza di due imperatori in una sola isola, unita alle scorrerie di Rufy e della sua ciurma, getta le premesse per una saga mai vista sino ad ore in ONE PIECE.