Ecco le prime immagini di un attesissimo personaggio di Dragon Ball Super: Broly

Direttamente dalla premiere mondiale del lungometraggio Dragon Ball Super: Broly arrivano le prime immagini spoiler, e alcune riguardano un personaggio a lungo atteso da tutti gli appassionati della saga. Finalmente è arrivato il suo momento, e sembra proprio che le luci della ribalta saranno tutte per lui.

Dopo i primi spoiler e le gigantesche rivelazioni confermate nelle scorse ore, di cui abbiamo trattato anche sulle pagine di Everyeye, ecco le prime immagini della pellicola Dragon Ball Super: Broly, provenienti direttamente dall'anteprima mondiale del lungometraggio tenutasi a Tokyo, alla presenza del cast di voci originali.

Alcune di queste immagini, come potete constatare voi stessi, riguardano uno dei personaggi più attesi, probabilmente quello che si accalappierà le attenzioni di quasi tutti i fan. Abbiamo infatti la conferma che avremo finalmente la canonizzazione della fusione tra i due guerrieri più forti tra i protagonisti, Goku e Vegeta, che fino ad ora erano stati semplicemente uniti dagli orecchini Potara. L'essere che nasce dalla fusione utilizzando la danza di questi due saiyan, Gogeta, farà la sua comparsa per combattere Broly, e ora eccone i primi scatti.

Si tratta di immagini che lo raffigurano nella sua forma di Super Saiyan God Super Siayan, con il caratteristico colore blu dell'aura e della capigliatura. Ovviamente sono scatti in bassa risoluzione, ma confermano una volta per tutte la sua presenza e il fatto che raggiungerà sicuramente la forma più elevata del Super Saiyan God.

Ricordiamo che Dragon Ball Super: Broly arriverà in Giappone fra un mese esatto, il 14 dicembre, mentre non si sa ancora nulla sulla data del suo arrivo in Italia. Per la situazione del doppiaggio italiano invece, ancora incerto, potete seguire tutte le ultime novità sulle pagine di Everyeye.