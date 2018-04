Ecco le prime immagini di "Game Start!", premiere della terza stagione di My Hero Academia

La terza stagione anime di My Hero Academia è in procinto di debuttare con il suo primo episodio quest'oggi, e per celebrare l'occasione -e rendere ancora più ostica l'attesa per i fan occidentali- la serie ha rilasciato nuove immagini tratte dalla puntata in questione.

Sembra che la terza stagione di My Hero Academia comincerà facendo rilassare la classe 1-A. Nelle immagini che potete trovare in calce alla notizia, il gruppo di eroi in erba viene mostrato mentre si prende un pausa dalle battaglie e dagli esami in una tranquilla giornata in piscina, anche se lo sguardo intenso sul viso di Izuku suggerisce che la serenità durerà ben poco. Il primo episodio della stagione 3 è intitolato "Game Start!", e potete leggere la sinossi di seguito:

"È arrivata la pausa estiva! E la classe 1-A va... a nuotare?! Finalmente è arrivata la pausa estiva per lo UA! E a causa della vicinanza del campo di addestramento, molti studenti stanno trascorrendo le loro vacanze a scuola. Per questo, Izuku, Mineta e Makinari si incontrano nella piscina dell'istituto per allenarsi. La nuova stagione inizierà con molte scene originali!" Se volete saperne di più sulla prossima stagione di My Hero Academia, la serie ha recentemente pubblicato un nuovo trailer che mostra gran parte del prossimo arco narrativo.

La terza stagione adatta l'arco "Viaggio scolastico", che segue l'intenso campo estivo della classe 1-A. Improvvisamente, l'addestramento per portare i quirk degli degli studenti a un nuovo livello verrà interrotto dall'attacco dell'Unione dei Villain, quest'ultima intenzionata a rapire uno degli studenti. Midoriya e gli altri dovranno agire rapidamente per sopravvivere e salvare lo studente preso di mira. Oltre a ciò, recenti indizi hanno suggerito che la stagione potrebbe coprire anche l'arco narrativo "Hideout Raid", sequel diretto di "Viaggio Scolastico".

Non ci resta che attendere gli sviluppi di questa terza stagione. My Hero Academia è tornato.