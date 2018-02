Ecco i primi screenshot e una nuova sinossi dell'episodio 128 di Dragon Ball Super!

Puntuale come ogni sabato,ci mostra in anteprima quattro screenshot tratti dall’episodio 128 di, che potremo visionare nel cuore della notte. A quanto pare, vi prenderà parte anche un personaggio che non si vedeva già da un po’!

Visionabili in calce all’articolo, le quattro immagini ci mostrano Vegeta e Jiren affrontarsi, mentre Goku, privo di energie, sembrerebbe a terra e in grave difficoltà. Sarà dunque il Principe dei Saiyan, seppur malconcio, a tenere testa allo spaventoso Pride Trooper che, la scorsa settimana, ha costretto C-17 ad autodistruggersi, pur di salvare i compagni ancora in gara!



La forza di Vegeta, come già sappiamo, non sarà però sufficiente a sconfiggere un avversario del calibro di Jiren, e quando tutto sembrerà perduto, il Saiyan penserà a sua moglie Bulma, che non vede ormai da prima dell’inizio del Torneo del Potere e che per l'occasione sarà doppiata un'ultima volta dalla compianta Hiromi Tsuru. Sappiamo ormai tutti come finirà questo episodio, ma questo pensiero permetterà a Vegeta di superarsi nuovamente e di godere, quantomeno, di un ultimo momento di gloria?

Di seguito vi proponiamo infine tutte le sinossi finora pubblicate sulle riviste nipponiche, di cui l'ultima è invero inedita.

Dragon Ball Super 128 - “Con nobile orgoglio fino alla fine! Vegeta cade!!”

Data: 18 febbraio

18 febbraio Sinossi #1 Jiren, l’uomo invincibile! Quale destino attende Vegeta dopo averlo sfidato?! Vedendo Goku ferito dalla testa ai piedi, Vegeta affronta da solo Jiren! Sebbene venga colpito dai potenti colpi di Jiren, Vegeta si aggrappa al suo orgoglio di Saiyan?! Goku questa settimana: guarda estasiato la battaglia di Vegeta! Goku osserva diligentemente lo scontro di Vegeta! Cosa sta provando? E riuscirà a recuperare le forze in tempo per affrontare Jiren?!

Sinossi #2: Vegeta è prossimo a raggiungere il proprio limite fisico ed è ora sorretto soltanto dalla sua grande forza di volontà, ma Jiren chiude la partita con un colpo finale. Di conseguenza, solo Goku del Settimo Universo e Jiren dell’Undicesimo rimangono nell’arena. In breve tempo, un certo cambiamento caratterizza gli occhi di Goku.

Sinossi #3: Grazie al sacrificio di C-17, che ha cercato di assisterli, Goku e Vegeta hanno evitato l'attacco di Jiren. Tuttavia, Goku crolla per via della fatica, lasciando Vegeta a fronteggiare Jiren da solo.

Sinossi #4: Vegeta si regge a malapena. Non riesce nemmeno a trasformarsi in Super Saiyan. Ma la sua volontà non sparirà morirà. Dopo un duro scambio di parole, Vegeta si precipita verso Jiren. I suoi attacchi vengono vanificati facilmente, e al contrario subisce la controffensiva del rivale. Seppur senza tattica, Vegeta continua a combattere. Crilin e gli altri osservano con uno sguardo triste. Vegeta è stato malmenato diverse volte ed è quasi caduto fuori dall'arena, ma è finito sui detriti ed è rimasto sospeso a mezz'aria. Quasi privo di conoscenza, Vegeta ascolta la voce della moglie Bulma…!

Siete ansiosi quanto noi di rivedere in azione Goku in modalità Ultra Istinto?