Ecco i primi spoiler del capitolo 30 di Boruto: Naruto Next Generations

Le pagine del magazine nipponico Weekly Shonen Jump si preparano ad accogliere il capitolo 30 di Boruto: Naruto Next Generations. Diamo uno sguardo ai primi spoiler, emersi in Rete in queste ore.

Grazie al solito insider Boruto Explorer, infatti, apprendiamo che le nuove pagine del manga di Ukyo Kodachi e Mikio Ikemoto porteranno il seguente titolo: "Il confronto". Andiamo ora a raccontare cosa accadrà.

Purtroppo stavolta, rispetto al solito, gli spoiler che possiamo fornirvi sono meno dettagliati. Sappiamo che la prima pagina includerà una cover a colori con Delta in posa. Qui apprendiamo che la criminale dell'Organizzazione Kara ha i capelli biondi e un vestito verde e blu con i dettagli bianchi. Delta sarà anche protagonista del capitolo, poiché gli spoiler svelano che la ragazza comparirà nell'ultima pagina di fronte a Boruto, Kawaki, Naruto e Himawari.

Dalle anticipazioni emerge anche che Delta è in grado di voltare grazie a uno speciale propulsore nascosto nei suoi stivali. La ninja sorvola così il Villaggio della Foglia mentre Koji Kashin la osserva e apprendiamo anche che la kunoichi è in possesso di altre strumentazioni scientifiche ninja come un drone posizionato sulla sua schiena. Tuttavia, l'incursione della villain viene scoperta da Ino Yamanaka, leader della sezione sensitiva di Konoha.

La collaboratrice di Koji, infine, irrompe in casa Uzumaki mentre Kawaki sta cercando di mettere insieme i cocci del vaso rotto di Himawari, ma in seguito il giovane cercherà anche di capire il funzionamento del sigillo Karma insieme al giovane Boruto.

Non ci resta che attendere la release ufficiale del nuovo capitolo di Boruto: Next Generations per apprendere ulteriori dettagli.