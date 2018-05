Ecco i primi, succosi spoiler del capitolo 904 di ONE PIECE

Con Whole Cake Island ormai alle spalle e il Wano Country in attesa di essere esplorato, ONE PIECE si appresta a mettere in scena l'arco narrativo del Reverie. Mancano due giorni (nel manga) all'inizio del vertice mondiale, e gli spoiler del capitolo 904 apparsi in rete promettono che L'Armata Rivoluzionaria sarà tra i protagonisti dell'evento.

Di seguito potete trovare gli spoiler tradotti del capitolo 904 di ONE PIECE che uscirà domani sulla rivista Weekly Shonen Jump edita da Shueisha.

Titolo del Capitolo: "Tutti i comandanti dell'Armata Rivoluzionaria Appaiono"

Cover Story: Orlumbus dice al suo Re (Standing Kingdom) che non farà più l'avventuriero.

L'Armata Rivoluzionaria ha trasferito il suo quartier generale nel regno di Kamabakka dopo aver perso Baltigo. Molti membri dell'Armata, incluso Ivankov, si sono già radunati nel regno di Kamabakka. Dragon ha deciso di dichiarare guerra ai Draghi Celesti durante il Reverie. Quattro famosi comandanti dell'Armata Rivoluzionaria compaiono nel regno di Lurucia (citato nel capitolo 903) dove Pinkbeard (Barbarosa) sta attaccando i cittadini. Pinkbeard fa parte della flotta di Barbanera e ha una taglia di 52 milioni di Berry.

I nomi dei comandanti sono: Morley Giant (Armata dell'Ovest). Appare da sotto terra. Il suo modo di parlare okama (slang giapponese che indica i transgender e gli omosessuali) è spaventoso. Belo Betty (Armata dell'Est). Chiama i cittadini nel regno come "spazzatura" poiché non hanno il coraggio di combattere i pirati. Lindbergh (Armata del Sud) e Karasu (Armata del Nord). Karasu significa corvo in giapponese. Sembra che Karasu fosse quello che parlava con Sabo a Dressorosa.

Belo Betty incoraggia i cittadini a combattere i pirati con il suo potere del Frutto del Diavolo chiamato Kobu Kobu no mi, che significa incoraggiare-incoraggiare. Belo: "Ora cosa farete, rifiuti di cittadini!? Combattete o morite!! Scegliete il vostro destino!!" Lindbergh congela le pistole dei pirati con un "Colpo Freddo". Karasu lascia che i suoi corvi portino via le spade ai pirati. I cittadini afferrano le armi (bastoni?) e combattono coraggiosamente. Di conseguenza i cittadini, con l'aiuto dei comandanti dell'Armata Rivoluzionaria, vincono la battaglia. Pinkbeard dice loro che Barbanera si arrabbierà, ma in realtà Barbanera non è il tipo di pirata che si preoccupa dei suoi subordinati sconfitti secondo Belo.

Belo afferma che i cittadini deboli che hanno il coraggio di combattere non saranno mai messi in disparte, e poi dice ai cittadini di ricevere la taglia di Pinkbeard dal Governo Mondiale. Dà un documento di contatto (dovrebbe essere una Vivre Card) e dice loro di sentirsi liberi di chiamare l'Armata Rivoluzionaria in qualsiasi momento.

Mancano due giorni all'inizio del Reverie. Nessuna pausa la prossima settimana per ONE PIECE.