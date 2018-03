Ecco il primo teaser trailer dell'adattamento anime di Grand Blue

La notizia di un adattamento anime perha sicuramente colto di sorpresa il suo pubblico di culto, in quanto il manga non ha molto seguito in Occidente, ma è generalmente più popolare in Giappone. Ma l'adattamento è reale.

Così reale, infatti, che la serie ha rivelato il suo staff di produzione, la finestra di rilascio e un primo teaser trailer che potete trovare in apertura della news. Grand Blue uscirà questa estate e la serie sarà diretta da Shinji Takamatsu (Gintama), che gestirà anche la sceneggiatura e la regia del suono per lo studio Zero-G (DIVE!!), mentre Hideoki Kusama (Battery the Animation) gestirà il design dei personaggi. I fan sperano che l'adattamento possa mantenere vivo lo spirito del manga, una serie che è andata oltre la sua storia, offrendo umorismo con le sue illustrazioni espressive. Molte delle gag della serie si basano sulle espressioni accentuate dei personaggi e su facce molto fluide. Spesso, il manga è riempito con inchiostri più scuri e bordi più ruvidi per enfatizzare i difetti del personaggio principale, Iori.

La serie ha anche guadagnato popolarità per i colpi di scena in un genere che, normalmente, si penserebbe avrebbe avuto come risultato un comune harem romance. Il personaggio principale, Iori Kitahara, si trasferisce nella proprietà sulla spiaggia di suo zio per l'università, e vive lì con i suoi due cugini. Questo tipo di set up porta di solito a dei brutti scherzi, ma Grand Blue stravolge il genere con effetti esilaranti. Ad esempio, Iori incontra una bella ragazza nel primo capitolo della serie. Data la sua introduzione, una serie diversa l'avrebbe dipinta come il principale interesse romantico. Ma Grand Blue estingue questa fiamma dandole un grande difetto che le rende impossibile innamorarsi di Iori.

I fan sono decisamente entusiasti di vedere questo show finalmente adattato ad anime.