Ecco il primo teaser trailer per The Seven Deadly Sins: Prisoners of the Sky

Siete pronti per una scorpacciata di The Seven Deadly Sins ? L'anime sta attualmente trasmettendo la sua seconda stagione in Giappone, ma non è l'unico tassello del franchise che ci sarà in questo 2018. Questo Autunno, infatti, La serie uscirà con il suo primo lungometraggio, di cui è stato rilasciato un primo trailer.

Su Twitter, la pagina di The Seven Deadly Sins ha condiviso una sfilza di dettagli sul progetto. Il film debutterà il 18 Agosto 2018 in Giappone. La sua storia è originale scritta dal creatore della serie Nakaba Suzuki e sarà intitolata The Seven Deadly Sins: Prisoners of the Sky. Come potete vedere in calce alla notizia, il primo teaser trailer del film mostra ciascuno dei sette peccati capitali che combattono uno accanto all'altro. Beh, ci sono quasi tutti; L'ultimo peccato è ancora MIA (Missing in Action).

Il teaser termina con Meliodas che guarda in avanti con una faccia segnata da un sigillo maledetto oscuro, e il trailer si affievolisce poi nel titolo. Il sito Web di The Seven Deadly Sins: Prisoners of the Sky ha anche pubblicato la sinossi ufficiale della pellicola animata. Il sommario tradotto può essere trovato di seguito:

"Siamo in un mondo in cui esistono le fate, le dee e i demoni. Coloro che salvarono il regno di Liones che era sull'orlo della distruzione seguendo le manovre segrete dei demoni furono il leggendario ordine di cavalieri denominati i 'Sette Peccati Capitali' e una principessa. E un po' di tempo è trascorso da quando la pace è stata portata nel regno dei Liones. Per celebrare l'anniversario del regno, i Sette Peccati Capitali arrivano in un territorio di confine alla ricerca di un ingrediente elusivo, il Pesce del Cielo. Nel bel mezzo della ricerca, il loro capitano Meliodas e il maiale Hawk -che parla la lingua umana- vengono mandati al Tempio Celeste, il mondo celeste che giace in alto nel cielo, sopra le nuvole.

Gli 'Alati Celesti' che possiedono le ali abitano quel tempio. Meliodas è stato scambiato per un ragazzo che ha infranto una delle loro leggi, ed è stato gettato in prigione. Nel Tempio del Cielo si sta preparando la cerimonia per impedire la liberazione delle bestie diaboliche che furono sigillate per tremila anni. Ma il gruppo dei "Sei Cavalieri Neri" guidato da Berlion si presenta per rompere il sigillo. Per proteggere tutti da questi uomini inumani e crudeli, Meliodas e gli altri si scontreranno contro i Sei Cavalieri Neri."

In calce potete anche trovare una Visual del film The Seven Deadly Sins: Prisoners of the Sky.