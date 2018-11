Ecco il primo trailer di Fate/stay night: Heaven's Feel II. lost butterfly

Andiamo a vedere cosa ci mostra il primo filmato promozionale completo dedicato al lungometraggio Fate/stay night: Heaven's Feel II. lost butterfly, secondo capitolo della trilogia cinematografica in arrivo a gennaio 2019.

Negli scorsi giorni sul canale Youtube ufficiale di AniplexUS, la divisione americana del distributore giapponese, è apparso il primo trailer definitivo di Fate/stay night: Heaven's Feel II. lost butterfly, e cioè il secondo capitolo della nuova trilogia cinematografica dedicata al bran, in arrivo nei cinema dal prossimo gennaio 2019.

Ricordiamo che il progetto sta adattando la terza route del gioco, Heaven's Feel, che è forse la più complessa del suddetto antenato videoludico, in quanto copre la maggior parte della cosmologia del franchise e dei retroscena della Guerra, rivelando molte informazioni importanti assenti nei due scenari precedenti. La nuova trilogia, infatti, è un adattamento alle vicende del terzo percorso citato poc'anzi, narrata nella visual novel Fate/stay night e riprende l'adattamento anime Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works, prodotto ormai qualche anno addietro.

Nei confronti delle due vie precedenti, questa è sicuramente la più ingente e sostanziosa in quanto esamina in maniera più dettagliata le vicende della Guerra del Graal, cosa che le altre due iterazioni non hanno fatto con tanta dovizia di particolari. È anche la parte di narrazione più oscura dell'intero gioco, dal momento che si spinge all'interno di in un territorio brutale e dalle sfaccettature sanguinolente rispetto a quello che abbiamo potuto vedere in fino a quel momento. È infatti considerata come il lato cruento e drammatico della vicenda di Fate/stay night, a causa della preponderanza di angoscia e di orrore della sezione in questione.

Tutto questo è ben veicolato dal trailer in questione, che potete visionare nella parte superiore della pagina. Cosa ne pensate? Vi intriga questo filmato promozionale di Fate/stay night: Heaven's Feel II. lost butterfly?