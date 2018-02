Ecco il primo trailer di Layton Mystery Detective Agency: Kat's Mystery-Solving Files

ha pubblicato il trailer di debutto per, la serie anime dell'ultimo capitolo della saga del Professor Layton che andrà in onda ogni Domenica in Giappone sue altre reti a partire dal prossimo dal 8 Aprile.

Una serie anime per Layton Mystery Journey, l'ultima iterazione videoludica della serie Professor Layton, è stata annunciata lo scorso Dicembre. La serie animata si intitolerà Layton Mystery Detective Agency: Kat's Mystery-Solving Files, e vedrà come protagonista Katrielle “Kat” Layton, accompagnata dal suo fedele cane Sherl. Sembra che al progetto parteciperà anche lo stesso Professor Layton. Oggi, Level-5 ha rilasciato un primo trailer dell'anime, che potete visionare in apertura della news. Di seguito una breve sinossi della serie invece:

"Qualsiasi mistero risolto, questo è il motto della Layton Detective Agency. La figlia del professor Layton, Katrielle Layton, dirige l'agenzia di investigazione Layton insieme al cane parlante Sherl e al suo assistente Ernest Greeves e risolve i misteriosi casi che si verificano ogni giorno a Londra . Inizialmente, Katrielle ha iniziato questo lavoro con l'obiettivo di trovare suo padre, Hershel Layton, che improvvisamente scomparve, ma la sua risoluzione dei misteri divenne gradualmente un argomento scottante a causa dell'inaspettato concept, portando al volto diverse richieste di lavoro."

Layton Mystery Detective Agency: Kat's Mystery-Solving Files, come detto in apertura, debutterà il prossimo 8 Aprile su Fuji Tv.