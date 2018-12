Ecco il primo trailer di Persona 5 The Animation: Stars and Ours, in uscita a marzo

Dopo l'annuncio delle scorse ore, ecco il primo filmato pubblicitario e il periodo di messa in onda del secondo special televisivo dedicato a Persona 5, intitolato Persona 5 The Animation: Stars and Ours. Andiamo a dare un'occhiata.

Le ultime ore sono frenetiche per i fan del titolo Atlus Persona 5: dopo l'annuncio che ha confermato l'esistenza di un secondo special animato dedicato al franchise intitolato Persona 5 The Animation: Stars and Ours, ecco che cominciano a trapelare i primi dettagli riguardo al progetto, soprattutto relativi alla sua effettiva data di debutto.

Tramite un post su Twitter del profilo ufficiale dell'anime di Persona 5, è stato diffuso il primo breve trailer del nuovo lavoro, in cui possiamo vedere i protagonisti in una serie di circostanze ancora poco chiare, così come le sagome di misteriosi personaggi non meglio specificati. Inoltre abbiamo tutta una serie di immagini che non fanno presagire nulla di buono: delle celle, una ghigliottina e delle guardie armate.

Ad accompagnare il post e il video in questione (che potete vedere riportati in calce alla notizia in questione), ci sono anche alcune frasi, da cui apprendiamo che l'episodio è considerato la seconda parte di due episodi, implicando un collegamento con lo special intitolato Persona 5 The Animation: Dark Sun. Ma non è l'unica nuova informazione: Persona 5 The Animation: Stars and Ours infatti, uscirà nel marzo del 2019.

Non si sa quindi molto di questo nuovo speciale, nemmeno per quanto riguarda la trama, con la sua prima parte che è andata in onda proprio oggi in Giappone. Per scoprire cosa ci aspetta non ci resta che attendere, viste che le restanti informazioni saranno, verosimilmente, diffuse nel corso dei mesi che ci separano dal prossimo marzo.

Persona 5 è un videogioco di ruolo di genere JRPG e simulatore di vita per PlayStation 3 e PlayStation 4. È il sesto titolo della serie videoludica Persona, creata dalla Atlus. La vicenda segue la storia di Ren Amamiya, uno studente che, a seguito di un incidente, risveglia il misterioso potere denominato Persona. In compagnia dei suoi amici forma una banda di ladri che ha lo scopo di risanare il mondo, mentre Tokyo è scossa da una serie di crimini inspiegabili.