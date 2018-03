Ecco un primo visual teaser per i due film recap di Made in Abyss

Il sito ufficiale dell'anime di Made in Abyss ha pubblicato un visual teaser relativo ai due film compilation che usciranno nei cinema giapponesi alla fine di quest'anno.

I due film recap sono previsti per il prossimo Inverno e in calce alla notizia potete trovare il visual teaser rilasciato Domenica. Il primo film è intitolato Made in Abyss: Tabidachi no Yoake (Journey's Dawn), e il secondo film è intitolato Made in Abyss: Horo Suru Tasogare (Wandering Twilight). La prima serie anime di Made in Abyss, composta da 13 episodi, è stata presentata in Giappone lo scorso Luglio. Sentai Filmworks ha concesso in licenza la serie. Lo show è stato trasmesso negli Stati Uniti sul servizio Anime Strike di Amazon e HIDIVE ha trasmesso la serie al di fuori degli Stati Uniti. La produzione di un sequel è in corso.

Nella storia, un enorme pozzo e un sistema di grotte chiamato "Abisso" è l'unico posto inesplorato al mondo. Strane e meravigliose creature risiedono nelle sue profondità, ed è pieno di preziose reliquie che gli attuali umani non sono in grado di realizzare. I misteri dell'Abisso affascinano gli umani, che scendono a esplorarlo. Gli avventurieri che si immergono nella fossa sono conosciuti come "Cave Raiders". Una piccola orfana di nome Rico vive nella città di Osu, ai margini dell'Abisso. Il suo sogno è diventare una Cave Raider come sua madre e risolvere i misteri del sistema di grotte. Un giorno, Rico inizia a esplorare le caverne e scopre un robot che assomiglia a un ragazzo umano.

L'anime è basato sull'omonimo manga di Akihito Tsukushi edito da poco in Italia da J-Pop.