Ecco, puntuali, le immagini dell'episodio 120 di Dragon Ball Super

Puntuali come ogni sabato, laha diffuso qualche prezioso screenshot dell'episodio 120 di, che sarà in onda sulle TV giapponesi domani - domenica 17 dicembre.dovranno affrontare gli assassini dell'Universo 3.

Sarà proprio il titolo della puntata di Dragon Ball Super a sancire il duello tra gli Universi 3 e 7: "Strategia di sopravvivenza perfetta! I minacciosi assassini dell'Universo 3!". Come dimostrano le immagini e le recenti anticipazioni dell'episodio, i tre Saiyan del Settimo Universo dovranno fronteggiare dei pericolosi assassini che gli daranno non poco filo da torcere.

Di seguito la sinossi di Dragon Ball Super 120:

Nonostante Piccolo sia accidentalmente caduto dal ring, i guerrieri dell’Universo 7 sono comunque riusciti a battere gli ostici avversari (l’invisibile Gamisaras e l’insettoide Damon), portando l’Universo 4 alla cancellazione. Ora rimangono in gioco soltanto gli Universi 3,7 e 11. Nonostante Jiren sia un guerriero formidabile, la strategia dell’Universo 3 ha dato i suoi frutti, facendo si che l’Universo dei Robot sia quello con il maggior numero di combattenti in gioco. È ora arrivato il loro momento di entrare in azione! Il guerriero Koitsukai e gli altri attaccano tutti insieme Son Goku e i suoi compagni!

Appuntamento al 17 dicembre, dunque, con il nuovo episodio dell'anime di Akira Toriyama.