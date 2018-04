Ecco quando verrà usata l'applicazione chiamata 'Isekai Navi' in Persona 5 The Animation

A soli due giorni di distanza dalla trasmissione del secondo episodio di Persona 5 The Animation, il nuovo anime tratto dall’omonimo JRPG già disponibile su PlayStation 3 e PlayStation 4, ecco spuntare in rete la sinossi ufficiale della puntata che potremo visionare sabato 15 aprile 2018. Tutti i dettagli subito dopo il salto!

Persona 5 The Animation #2 – Riprendiamoci quel che ti è caro

Data :15 aprile 2018

:15 aprile 2018 Trama: "Ren comincia la sua nuova vita da studente. Tuttavia, a causa del suo passato, il vento che soffia contro di lui è molto forte. Ren incontra Ryuji Sakamoto, che ha anche litigato con Kamoshida ed è isolato dal resto degli studenti. I due utilizzato la misteriosa applicazione chiamata ‘Isekai Navi’ e provano di nuovo ad invadere l’altro mondo."

Il portale d’informazione Manga.Tokyo rivela inoltre che i fan potranno ammirare la sigla di chiusura a partire dal secondo episodio, di cui vi proponiamo (in calce all’articolo) un primo scatto. Seguono, poi, quattro nuovi screenshot tratti dall’episodio che andrà in onda sul circuito televisivo nipponico sabato prossimo, i quali ci mostrano il protagonista Ren Amamiya assumere un’espressione molto seria e minacciosa.

L'anime di Persona 5 The Animation è trasmesso in Giappone ogni sabato e, a quanto pare, si comporrà di 24 episodi - similmente a quanto avvenne per il primo anime tratto, qualche anno fa, da Persona 4. Prima di salutarvi vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it è già disponibile l'analisi del primo episodio.